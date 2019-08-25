Анна Боронина, Тимур Родригез и группа «Марсель» выступили с концертом в Луганске

Луганск, 24 августа. Концерт популярных российских исполнителей Анны Борониной, Тимура Родригеза и группы «Марсель», посвященный Дню шахтера, собрал на центральной площади Луганска около 10 тыс. человек.

Выступление Борониной для гостей и жителей республики было как всегда красочным и неординарным. Певица несколько раз спускалась к зрителям, пела вместе с ними, делала селфи.

«Потрясающие впечатления от концерта. Я приезжаю к вам уже второй раз и вы меня встречаете с таким теплом, с такой любовью. Всех поздравляю с праздником», — поделилась впечатлениями от концерта Боронина.

«Такая долгожданная встреча, эмоций просто шквал», — добавила она.

Шахтерам Луганщины она пожелала счастья, здоровья, сил и терпения в их не легком труде.

Тимур Родригес отметил, что для него «большая честь выступать на этом празднике».

«Я в Луганске, к сожалению, впервые, я не успел сделать это раньше, и вот сейчас, наконец-то, я доехал и сегодня знакомлюсь с жителями», — рассказал певец.

«Я хочу пожелать шахтерами сил и здоровья. Я даже не знаю, есть ли профессии опаснее и сложнее, чем эта. Хотя, наверное, мне возразят и пожарные, и другие представители серьезнейших профессий, но мне кажется, что быть шахтером — это невероятно тяжело. Это профессия для тех, кто силен духом, профессия для тех, кто отдается ей до конца. И я понимаю, что это одна из важнейших профессий, как минимум, на территории бывшего Советского Союза», — пожелал шоумен.

Лидер группы «Марсель» Степан Ледков признался, что ему очень нравится выступать для жителей Донбасса.

«Здесь у вас атмосфера какая-то особенная, здесь люди приходят — и все слушают, у всех людей глаза устремлены на сцену, для меня как для исполнителя — это очень важно», — рассказал Ледков.

«Для нас праздник сюда приехать и выступать перед таким количеством людей, которые так здорово нас встречают», — добавил саксофонист группы Митя Блинов.