Правительство показало, как ухаживает российским флагом

Москва, 25 августа. Флаг на здании Дома правительства в Москве проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт, говорится в сообщении кабмина в микроблоге Twitter.

«Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку», — говорится в сообщении российского правительства.

В этом году российский триколор отмечает 350-летие. Флаг на здании Дома Правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку. Смотрите видео: pic.twitter.com/55hy3wXEU5 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 августа 2019 г.

Публикация сопровождается видеороликом, на котором показана работа следящих за состоянием российского флага специалистов.

День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Традиционно в этот день во всех городах России проходят торжественные и праздничные мероприятия. Праздник был учрежден в 1994 году.