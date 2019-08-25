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Правительство показало, как ухаживает за российским флагом

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Правительство показало, как ухаживает российским флагом

Москва, 25 августа. Флаг на здании Дома правительства в Москве проверяют каждую неделю и при необходимости отправляют в чистку и на ремонт, говорится в сообщении кабмина в микроблоге Twitter.

«Флаг на здании Дома правительства подвержен влиянию погодных условий, поэтому каждую неделю его проверяют и отправляют по необходимости на ремонт и в чистку», — говорится в сообщении российского правительства.

Публикация сопровождается видеороликом, на котором показана работа следящих за состоянием российского флага специалистов.

День государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Традиционно в этот день во всех городах России проходят торжественные и праздничные мероприятия. Праздник был учрежден в 1994 году.

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