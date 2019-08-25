Стали известны возможные названия новых iPhone 11

Москва, 25 августа. Стали известны возможные названия новых смартфонов iPhone 11. Информацией поделились пользователи платформы Reddit.

Один из юзеров опубликовал скриншоты с изображением новинок. Если верить этим данным, то гаджеты будут называться 11T, 11 Pro, а также 11 Max. Смартфоны будут доступны в черном и синем стеклянном корпусе. При этом, как отмечает портал «Актуальные новости», эксперты ставят под сомнение достоверность изображений. Ожидается, что подлинную информацию об iPhone 11 Apple раскроет уже этой осенью.

Ранее телеканал 360 сообщил о том, что iPhone Pro оснастят тремя камерами. Они будут использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта, чтобы автоматически корректировать комбинированную фотографию.

Напомним, в конце июня стало известно, что «яблочную» корпорацию покинул главный дизайнер Джони Айв. Он участвовал в разработке Mac, iPod и iPhone. Причиной стало его желание заняться собственным проектом, отмечает RT.