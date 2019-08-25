Эксперт назвал «глупостью» выводы врачей о первом симптоме рака поджелудочной железы

Москва, 25 августа. Фармаколог, медицинский эксперт Александр Эдигер назвал «огромной глупостью» вывод зарубежных экспертов о том, что главным симптомом, говорящем о развитии рака поджелудочной железы, является пониженный уровень сахара в крови.

В комментарии Nation News он подчеркнул, что есть опухоли островков поджелудочной железы, снижающие уровень сахара в крови за счет выработки инсулина. Их называют инсуломами.

«По мнению директора центра, только для небольшой части раковых опухолей характерна избыточная выработка инсулина и снижением уровня сахара. Это означает, что данное сообщение не стоит выеденного яйца, потому что для 90% опухолей это не является ранним симптомом», — подчеркнул Эдигер.

По его словам, ранними признаками онкологического заболевания считаются снижение веса, плохое самочувствие и нарушение гемодинамики.

Напомним, директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейн Стивен Либутти заявил, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы провоцируют активное выделение инсулина, следствием чего становится развитие у человека гиперинсулинемии и впоследствии гипогликемии. В итоге у пациента наблюдается резкое падение уровня сахара в крови.

Ранее сообщалось, что научные сотрудники из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию гена, которая существенно увеличивает риск заболевания раком.