Врач посоветовал постаревшей Хлебниковой лечь на стол пластического хирурга

Москва, 25 августа. Певице Марине Хлебниковой нужны инъекции и пластические операции, если она хочет надолго вернуть свою красоту, считает пластический хирург Никита Сарамков.

Внешность Хлебниковой не на шутку встревожила поклонников. Многие коллеги и СМИ утверждают, что у артистки проблемы с алкоголем. Однако сама звезда 90-х опровергает это.

Врач выделил несколько проблемных зон постаревшей певицы, которые нуждаются в изменении. Среди них мимические морщины, возрастные изменения в области шеи и челюстно-лицевой зоны, а также птоз (обвисание) в средней и нижней части лица.

Сарамков посоветовал артистке найти хорошего врача-косметолога, который сделает все «интеллигентно и аккуратно», сообщила «Желтая пресса».

Хирург рекомендует исполнительнице начать с инъекций ботокса в лобную, межбровную, окологлазничную зоны, подбородок и шею. Откорректировать челюстно-лицевую зону знаменитости поможет только хирургическое вмешательство, считает специалист в области пластической хирургии.

Однако перед тем, как лечь на стол хирурга, Хлебниковой придется поработать над оздоровлением обменных процессов в коже данной области — это достигается с помощью курса PRP-терапии и пептидными препаратами.

Пластическая операция может потребоваться 53-летней певице для устранения птоза, но, как считает медик, ее можно будет заменить на нитевую технику в сочетании с липосакцией.

Омоложение окологлазничной зоны должно проходить методами блефаропластики и миопексии, добавил Сарамков. Он также убежден, что Хлебниковой нужны инъекции филлеров вокруг носа, на щеках, скулах, подбородке.