Американский музыкант на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем

Севастополь, 25 августа. Участник американской группы Birchwood, выступающего на музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда постоянно.

Выступление Birchwood закрывает фестиваль Koktebel Jazz Party в этот уик-энд.

По словам Райта, очень приятно быть в этом месте — «это просто рай».

«Я нахожусь в прекрасном расположении духа, очень расслабленном. Чувствую себя прекрасно и готов приезжать сюда снова и снова», — сказал корреспондентам музыкант.

Гитарист и вокалист блюзового коллектива рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга. По словам исполнителя, музыканты смотрели на море, откуда открывался прекрасный вид.

«Прежде чем поехать сюда, посмотрел видеосъемку с предыдущих фестивалей, и был очень приятно удивлен. Поэтому очень рад быть здесь, большое спасибо за то, что пригласили нас», — сказал 34-летний Берчвуд.

Ранее участник «Таврида — Арт» в Крыму сделал предложение свой возлюбленной на площадке фестиваля. Как отмечал организатор Егор Лукьянчиков, на фестивале царит потрясающая творческая атмосфера, которая создает романтическое настроение. Он рассказал, что в ходе концерта на площадке «Тавриды» мужчина на глазах у тысяч гостей попросил свою девушку выйти за него замуж.