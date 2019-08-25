Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 25 августа. Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

По данным издания, глава Белого дома отметил, что недоволен ракетными испытаниями КНДР, но обратил внимание на то, что они не нарушают никаких соглашений.

Пхеньян в воскресенье заявил, что накануне благополучно испытал новую «сверхкрупную» пусковую установку, которая способна запускать несколько ракет, все тактические и технологические параметры системы достигли заданных отметок.

В прошедшую субботу Северная Корея произвела два пуска, по предположительным данным, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски стали первыми после окончания американо-южнокорейских военных учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали в КНДР резко негативную реакцию. Глава Штатов Дональд Трамп при этом говорил, что лидер КНДР Ким Чен Ын обещал прекратить пуски, когда учения Вашингтона и Сеула завершатся.

Ранее правительство Японии выразило Южной Корее протест из-за проведения военных маневров в районе спорных островов Токто.