National Interest назвал пулемет Калашникова лучшим в мире

Вашингтон, 25 августа. Военные эксперты американского журнала National Interest составили рейтинг лучших переносных пулеметов в мире.

Лидером рейтинга стал отечественный пулемет Калашникова (ПКМ). На второй строчке расположился пулемет бельгийского производства FN MAG 58, а бронзу журналисты отдали немецкому MG3. Кроме того, в перечне оказались южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.

Согласно информации National Interest, пулемет Калашникова легкий (примерно 7,5 килограмма), при этом крайне надежный и долговечный. Эти технические характеристики делают его одним из самых опасных видов оружия на планете.

Это не первый материал аналитического издания National Interest, посвященный ПКМ. Ранее в нем писали, что, хотя наиболее известным детищем Калашникова является автомат, пулемет — «лучшее, что им было создано».

Напомним, автомат Калашникова и его версии являются самым популярным стрелковым оружием в мире. В течение 60 лет было выпущено свыше 70 миллионов экземпляров разных модификаций, они состоят на вооружении 50 армий разных стран.

В середине февраля Вооруженные силы РФ приступили к тестированию нового ручного пулемета Калашникова РПК-16. Тесты проходили на базе Московского высшего общевойскового командного училища.