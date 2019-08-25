В Киеве рассказали, когда власти снимут с украинцев «газовую удавку»

На днях руководство компании «Нафтогаз Украины» анонсировало новый «обходной маневр», который позволит не повышать к зиме цену на газ для населения, тем самым даст украинцам возможность сэкономить. Ведущие киевские энергоэксперты весьма настороженно обсудили эту ценную инициативу, передает из украинской столицы корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» в рамках акции #ТвояEнергонезалежність запустил «Газовый запас» — новый продукт для бытовых потребителей. В рамках этой акции простые украинцы смогут купить газ в сентябре по низкой «летней» цене и использовать его в течение всего отопительного сезона.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на четверть, сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличится спрос. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, теперь такая возможность есть и у простых потребителей», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Коболева, рядовой потребитель сможет закупить «по дешевке» до 25 тысяч кубометров газа (этого хватит для обеспечения нужд домохозяйства в течение всей зимы). Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября, а отпускная цена «Нафтогаза» в рамках акции составит 4874 гривен за тысячу «кубов» (без НДС и стоимости транспортировки).

Как отметил бывший пресс-секретарь «Нафтогаза» Валентин Землянский, Коболев впервые публично предложил украинским Облгазам по всей стране заранее закупить необходимые объемы «голубого топлива» по нынешней низкой цене, чтобы потом, в преддверие зимы, не «драть три шкуры» с потребителей.

«На сегодня в Киеве окончательная цена газа составляет 6160 гривен за тысячу кубометров. Лично у меня реакция на инициативу Коболева крайне неоднозначная. С одной стороны, да, это послабление для потребителей с учетом ситуации, которая складывается на рынке. Согласно прогнозам аналитиков, к концу года цена природного газа на Украине вполне может достичь цифры в 12 тысяч гривен за тысячу «кубов». На этом фоне предложение закупить максимум газа по 6 тысяч гривен звучит вполне гуманно», — сообщил Землянский.

Тем не менее у аналитика возник вопрос: а с чего вдруг глава «Нафтогаза» стал такой «социально ориентированный» и озаботился судьбой простых украинцев?

«Скорее всего, это связано с тем, что перспективы Коболева на посту главы компании весьма туманные, поэтому он предпочитает действовать «в духе новой генеральной линии». Чтобы власть могла взять эти, в общем-то, популистские меры себе на вооружение. Другой вопрос в том, почему глава «Нафтогаза» не устраивал «аттракционы неслыханной щедрости» в прошлом или позапрошлом отопительных сезонах? Ни для кого не секрет, что все последние годы «Нафтогаз» традиционно покупал дешевый газ летом, чтобы дорого продать его зимой. Наконец, еще один вопрос: будет ли сохранена столь же низкая цена «голубого топлива» для предприятий коммунальной энергетики, чтобы простые украинцы получили тепло и горячую воду по доступным ценам?» — считает Землянский.

По его словам, «вся эта история завязана на старом принципе ценообразования». Никто кардинально принцип формирования тарифов на газ и тепло не меняет.

«Поэтому сегодняшние послабления можно рассматривать как временную «передышку» для украинцев. Но эту ситуацию ни в коем случае нельзя рассматривать как «окончательное решение «тарифного вопроса» властью. Говорить о том, что власть окончательно сняла «газовую удавку» с шеи населения, можно будет только тогда, когда Верховная рада законодательно утвердит новый порядок формирования тарифов — по принципу «готовь сани летом». И тем самым снимет огромное социальное напряжение, которое зрело все последние годы в нашем обществе из-за непрерывного роста тарифов. Это будет зримый и понятный шаг власти навстречу интересам общества», — заметил Землянский.

Эксперт добавил, что для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, рядовой украинец должен обратиться в Центр обслуживания своей газоснабжающей организации, подписать допсоглашение к договору на поставку природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом зимой, во время отопительного сезона, оплачивая лишь стоимость его транспортировки.