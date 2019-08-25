Политолог предрек скорый конец G7

Москва, 25 августа. Формат «Большой семерки» устарел и изжил себя, поэтому в скором времени может исчезнуть совсем, считает политолог, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его мнению, это прекрасно понимают и сами члены G7. Более того, эксперт считает, что лидеры стран – участниц «семерки», скорее всего, даже обсуждают это, но, конечно же, за закрытыми дверями. Бышок убежден, что политики понимают, что старые форматы изживают себя, но не знают, чем их заменить.

Причина того, что такая форма взаимодействия стала неэффективна, по его словам, заключается в так называемом «кризисе солидарности». Дело в том, что у этих стран разные подходы к решению таких больших проблем, как изменение климата, распространение оружия, протекциониозм.

«Если, например, такая большая страна, как Китай, откажется поддерживать стратегию борьбы с глобальным потеплением, то ничего нельзя будет поделать», — пояснил политолог в комментарии URA.RU.

Ранее тему возвращения России в G7 поднял президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, формат G8 нужно возродить и пригласить Россию на саммит «семерки» в 2020 году в США. Эту инициативу поддержал и американский лидер Дональд Трамп. О том, что G7 без России, Китая, Бразилии и стран Африки не имеет никакого смысла, заявляли и в Европарламенте. На это указал евродепутат Тьери Мариани.

При этом сам президент России Владимир Путин еще в 2018 году заявлял, что Россия сама из «восьмерки» не выходила, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что и обратно Москва не рвется, потому что успешно работает в других форматах: ШОС, БРИКС и G20. Сегодня Трамп после первого дня саммита в Биаррице заявил, что Путина наверняка позовут на встречу G7 в 2020 году. Также стало известно и о том, что лидеры G7 поддержали усиление координации с РФ. Заявление Трампа прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что если приглашение поступит, то оно будет рассмотрено.