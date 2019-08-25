Зеленский рассказал о «взятии» Дюнкерка казаками Богдана Хмельницкого

Киев, 25 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По его словам, Украине вовсе не 28 лет, поскольку до 1991 года она «немало успела сделать». Он напомнил про крещение Киевской Руси (конец X века), основание Киево-Могилянской академии (1659 год).

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», — заключил Зеленский.

Стоит отметить, что версия об участии казаков в Тридцатилетней войне, частью которой является взятие крепости Дюнкерк, официально не подтверждена исследователями и историками. К примеру, эту версию опровергал польский ученый Збигнев Вуйцик, который заявил, что в осаде Дюнкерка в реальности принимали участие лишь 2,4 тыс. польских наемников. Согласно другой версии, казак Иван Сирко считается участником битвы за Дюнкерк ошибочно — вместо полковника де Сиро.

Ранее политолог Владимир Корнилов иронично назвал «шедевром» речь Зеленского, заявившего о взятии казаками крепости Дюнкерк. Он отметил, что слышал такую выдумку, «как казаки на своих чайках доплыли до Дюнкерка и захватили его».