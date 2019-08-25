В Абхазии начались президентские выборы. События дня. ФАН-ТВ

СМИ: Трамп готов пригласить РФ на саммит G7
Пока лидеры «Большой семерки» обсуждают, вернется Россия в избранный клуб или нет, в нашей стране эта тема вызывает, видимо, меньший ажиотаж. Член Совета Федерации Олег Морозов назвал политическим фарсом диалоги на полях саммита во Франции. По мнению сенатора, даже если Москву и пригласят к участию в прежнем формате G8, его еще предстоит серьезно обдумать. И на то есть веские причины:
«Нам, в принципе, это возвращение ничего не дает. Но самое главное, что даже если мы станем участниками этого формата, то совершенно очевидно, что условия, которые будут выдвигаться, окажутся неприемлемыми. Это абсолютно не соответствует духу нашей внешней политики», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации.
Несмотря на это, Морозов отметил, что разговоры лидеров G7 о возвращении России носят позитивный момент. А президент США Дональд Трамп, как сегодня сообщают СМИ, даже готов пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году. Но пока в качестве гостя. Следующая встреча «семерки», кстати, состоится как раз в Соединенных Штатах.
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии стартовали долгожданные президентские выборы. Сегодня жители страны голосуют за одного из девяти кандидатов — среди них действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. По различным прогнозам, как раз между ними и развернется основная борьба. Изначально выборы планировались в июле, но были омрачены скандалом. Аслан Бжания, еще один представитель оппозиции, хотел участвовать в президентской гонке, но весной был госпитализирован с тяжелой болезнью. Многие его сторонники решили, что политика и вовсе отравили. Власти Абхазии перенесли выборы на август, но Бжания в итоге отказался от них по состоянию здоровья и призвал голосовать за Квицинию. Хаджимба в свою очередь рассчитывает избраться на второй срок.
Сирия продолжает операцию в Идлибе
Сирийские военные продолжают антитеррористическую операцию в провинции Идлиб. Освободив множество поселений, в том числе стратегически важный город Хан-Шейхун, войска начали зачистку укреплений и жилищ боевиков, которые обустроили логово в искусственных пещерах. В одной из таких побывал корреспондент Федерального агентства новостей. Своеобразное убежище позволяло радикалам «Джебхат ан-Нусры» (запрещенной в РФ террористической группировки) незаметно переходить из одной части поселения в другую по подземным путям, а также детально осматривать местность. Но в итоге теперь на месте остались лишь вещи. Сами боевики, если не были уничтожены, в спешке бежали из региона.
«Союз МС-13» готовится к маневрам на МКС
Роскосмос сообщил о предстоящих маневрах на Международной космической станции. Экипаж корабля «Союз МС-13», который находится на МКС уже около месяца, займется внеплановой перестыковкой судна. Перед космонавтами стоит задача освободить один из узлов модуля «Звезда», к нему вскоре прибудет другой корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что ситуация сложная, но находится под контролем. Напомним, 22 августа робот «Федор» на борту «МС-14» отправился с Байконура к МКС, где планируется его участие в различных операциях, опасных для человека. Корабль успешно вышел на орбиту, но вот стыковка со станцией по техническим причинам закончилась неудачно. Новую попытку FEDOR предпримет утром 27 августа.