В Абхазии начались президентские выборы. События дня. ФАН-ТВ

СМИ: Трамп готов пригласить РФ на саммит G7

Пока лидеры «Большой семерки» обсуждают, вернется Россия в избранный клуб или нет, в нашей стране эта тема вызывает, видимо, меньший ажиотаж. Член Совета Федерации Олег Морозов назвал политическим фарсом диалоги на полях саммита во Франции. По мнению сенатора, даже если Москву и пригласят к участию в прежнем формате G8, его еще предстоит серьезно обдумать. И на то есть веские причины:

«Нам, в принципе, это возвращение ничего не дает. Но самое главное, что даже если мы станем участниками этого формата, то совершенно очевидно, что условия, которые будут выдвигаться, окажутся неприемлемыми. Это абсолютно не соответствует духу нашей внешней политики», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации.

Несмотря на это, Морозов отметил, что разговоры лидеров G7 о возвращении России носят позитивный момент. А президент США Дональд Трамп, как сегодня сообщают СМИ, даже готов пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году. Но пока в качестве гостя. Следующая встреча «семерки», кстати, состоится как раз в Соединенных Штатах.