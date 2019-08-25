Жители Абхазии надеются на укрепление диалога с Россией после выборов

Москва, 25 августа. Граждане Абхазии выразили надежду на то, что по итогам выборов президента курс на укрепление отношений Москвы и Сухума будет продолжен. Соответствующее заявление сделал посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, проголосовавший на избирательном участке в Москве.

Он подчеркнул, что «избиратели связывают с итогами выборов свои надежды на лучшую жизнь, безопасность и, конечно же, на укрепление и развитие российско-абхазских отношений». Об этом пишет ТАСС.

Отметим, граждане Абхазии, которые находятся на территории России, могут проголосовать на выборах президента республики на двух избирательных участках, а именно в Москве на улице Донская, 18/7 и Черкесске.

Выборы президента Абхазии проходят 25 августа. Кандидатами на высший государственный пост являются девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, экс-замминистра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии «Акзаара», экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб и предприниматель Астамур Какалия.

Пост президента страны займет кандидат, получивший более половины голосов жителей Абхазии, которые приняли участие в голосовании. Выборы считаются состоявшимися в том случае, если явка избирателей будет выше 50%.