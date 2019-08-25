Близкие к «Хезболле» источники заявили о жертвах авиаудара Израиля по Сирии

Дамаск, 25 августа. Жертвами авианалета Израиля на территорию Сирии стали бойцы «Хезболлы», заявили источники, близкие к этой организации.

По их словам, при ударе израильских ВВС по объектам в районе Дамаска погибли два члена ливанского движения, пишет РИА Новости. В ЦАХАЛе ранее объяснили атаку намерением сорвать нападение иранских ударных беспилотников по еврейскому государству.

Военные Израиля утверждают, что снаряды были сброшены на объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее столицы Сирии. При этом в ЦАХАЛ не исключили, что в результате налета могли быть потери среди личного состава военных сил Ирана и шиитских отрядов на атакованных ими территориях.