Овечкин и Фетисов поздравили россиян с Днем государственного флага

Москва, 25 августа. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравили россиян с Днем государственного флага.

С 22 по 25 августа по всей России проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию российского флага. 24 августа на проспекте Сахарова состоялся масштабный митинг-концерт с участием известных музыкантов, Героев России и СССР, звезд спорта.

Это мероприятие стало одним из самых массовых и собрало более 100 тысяч человек. На проспекте Сахарова вместе с москвичами были Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов.

«Хочу поздравить нас с праздником. Поздравить наш флаг, пожелать ему подниматься как можно чаще на спортивных аренах», — сказал Овечкин, его слова передает «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что российские спортсмены всегда чувствуют большую поддержку своей страны. Именно эта мысль помогает им побеждать на Олимпиаде и на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что фестивальные площадки, посвященные празднованию юбилея российского флага, посетили почти 100 тысяч человек.