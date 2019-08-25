Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких

Тюмень, 25 августа. Врачи одного из медицинских учреждений Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.

Как сообщили в департаменте, причины такого поведения медицинских работников будут установлены, добавив, что это «недопустимый и беспрецедентный случай». В ведомстве отметили, что этот медицинский центр находится в федеральном подчинении, но в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и области.

«В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — передает ТАСС слова представителя департамента здравоохранения.

Согласно данным пресс-службы, пациентка экстренно была доставлена в Областную клиническую больницу, где доктора оказали ей медицинскую помощь. На данный момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что поводов и причин для такого поведения и отношения к нуждающемуся в медицинской помощи у сотрудников учреждения не было.