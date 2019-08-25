Трамп сообщил о продолжении работы по присоединению России к G7

Вашингтон, 25 августа. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ведется работа над тем, чтобы Россия могла присоединиться к G7.

Глава Белого дома подчеркнул, что среди лидеров «Большой семерки» есть те, кто согласен с предложением вернуть РФ в формат. Однако, по словам Трампа, к настоящему моменту окончательного решения принято не было.

Президент США заявил, что присоединение РФ к формату G7 было бы «выгодным».

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон. Позже он заявил, что возвращение РФ в состав G7 зависит от ситуации на Украине.

Дональд Трамп на брифинге подчеркнул, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если Россия вернется в состав «Большой семерки». По мнению главы Белого дома, российский президент Владимир Путин переиграл бывшего лидера США Барака Обаму по Крыму, что и стало причиной исключения Москвы из G7.

Информационное агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах ранее сообщило, что страны — участницы саммита G7 во французском городе Биарриц договорились о более тесной координации с Россией по разным вопросам, но в настоящее время не готовы к расширению формата «семерки» за счет Москвы.