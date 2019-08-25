День национального флага показал любовь россиян к своей стране и ее символам

Триколор для россиян стал символом страны, доказавшей свою жизнеспособность на новом этапе развития. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

22 августа россияне отметили День национального флага страны, но широкие гулянья были перенесены на выходные дни. Только в Москве его отпраздновали полмиллиона россиян.

«Около полумиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках», — сообщает официальный портал правительства города.

Наиболее охотно жители Москвы посещали мероприятия на проспекте Сахарова, на Поклонной горе и в музее-заповеднике «Коломенское». В праздничной программе нашлось место для концертов, представлений, флешмобов и квестов.

Заметим, что на проспект Сахарова в Москве ради праздничного концерта пришли свыше 100 тысяч человек. Перед началом шоу установили всероссийский рекорд. В Книгу Гиннесса будет занесен самый большой флаг размером 2 541 квадратный метр.

Как отметил Юрий Голубь, очень интересно вспомнить историю этого праздника. В 90-е годы он представлял собой довольно несуразное явление, сводился к массовым гуляниям подвыпившей равнодушной публики, предельно цинично настроенной и к прошлому, и к настоящему своей страны.

«Это вполне понятно — триколор ассоциировался со слабой и униженной Россией, руководством, не способным остановить распад государства и на каждом шагу предающим его интересы. Сейчас День российского флага воспринимается совсем иначе. Флаг стал символом страны, доказавшей свою жизнеспособность на новом этапе развития. Под этим флагом восстанавливалась государственность, выстраивался независимый внешнеполитический курс. Под этим флагом выходили на площади жители Крыма и Донбасса, готовые рискнуть очень многим, если не всем, чтобы вернуться в состав России», — пояснил Юрий Голубь.

По словам эксперта, понимание всего этого явно или подспудно двигало и людьми, которые собрались вчера на 100-тысячный митинг в Москве.

«Как мы видим, общество поделилось на две неравные части. Недавно на той же площади Сахарова собирались люди с совсем другими убеждениями. И дело даже не в их конкретных требованиях и общих политических взглядах, а в том, что как раз они в значительной своей массе искренне ненавидят Россию и все русское: нашу историю, культуру, язык. Вчерашний праздник показал, что эта часть общества является, всегда являлась и всегда будет являться меньшинством», — заключил политолог.

Политолог Иван Аркатов заметил, что День национального флага с каждым годом празднуется все масштабнее, люди придумывают новые различные форматы. В этих мероприятиях все больше и больше люей принимает участие. Это проявление позитивной гражданской активности.

«Люди любят Россию и ее символы, чувствуют себя частью страны и таким образом выражают свое отношение к государству. Ярким примером является акция на Сахарова, приуроченная к юбилею флага. Они пришли туда, потому что сами этого хотели. Невозможно заставить прийти и удержать там десятки тысячи людей. Это их волеизлияние. Настоящее и неподдельное», — добавил Иван Аркатов.

Праздник был установлен указом президента РФ в 1994 году.