Ученые рассказали о путешествии бывших узников «китовой тюрьмы» по реке Амур



Хабаровск, 25 августа. Косатки и белухи из бухты Средняя в Приморье во время путешествия на судне по реке Амур ведут себя спокойно, рассказали специалисты Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО).

Напомним, двух косаток и шесть белух везут выпускать на волю в Охотское море. Всего в «китовой тюрьме» остается еще около 80 белух. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля, еще трех косаток — 6 августа. Теперь к месту выпуска направляется четвертая группа морских животных. В «тюрьме» остается еще около 80 зубатых китов.

Как уточняет РИА Новости, в пятницу косаток и белух доставили в Хабаровск, где погрузили на судно, а после по реке Амур отправили в поселок Иннокентьевка, оттуда на машинах их привезут на мыс Перовского, где выпустят на волю.

Ученые рассказали, что животные ведут себя спокойно, например, самец косатки Форест погружается в воду полностью, а самка Харя с интересом наблюдает за тренерами и ветеринарами.