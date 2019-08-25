«Вольфсбург» отказался продавать игрока «Спартаку»

Москва, 25 августа. Немецкий «Вольфсбург» отказался от предложения «Спартака» о покупке полузащитника Жозуа Гилавоги. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, красно-белые предлагали за 28-летнего француза 10 млн евро. Немецкая сторона потребовала от столичного клуба 15 млн евро, однако российский клуб не посчитал необходимым удовлетворять подобный запрос.

Сообщается, что в настоящий момент «Спартак» продолжает активные поиски футболиста на позицию опорного полузащитника, однако в данный момент клуб не находится на продвинутой стадии ни по одному из кандидатов.

Гилавоги перешел в «Вольфсбург» летом 2016 года из мадридского «Атлетико» за 3 млн евро. До этого он 2 сезона выступал за немецкий клуб на правах аренды. Всего на его счету 162 матча, 9 голов и 6 результативных передач за свою нынешнюю команду. Контракт Гилавоги с «Вольфсбургом» истекает летом 2023 года.