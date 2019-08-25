Военный эксперт рассказал, для чего создают новый самолет на замену «кукурузнику»

Москва, 25 августа. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал важность сменщика Ан-2.

Как сообщали в пресс-службе министерства промышленности и торговли, новый легкий многоцелевой лайнер построят на замену «кукурузнику» в России. Изначально планировалось, что на смену Ан-2 придет самолет ТВС-2ДТС «Байкал», который на платформе «кукурузника» создал Сибирский НИИ авиации. Серийное производство нового воздушного судна собираются запустить на авиационном заводе в Улан-Удэ через два года.

В ведомстве отмечали, что для создания нового «кукурузника» использовались наработки инженеров по ТВС-2ДТС. Легкий многоцелевой самолет строят для повышения транспортной доступности отдаленных регионов страны.

Как отметил журналист и военный эксперт Коротченко, новый самолет призван наладить сообщение в тех местах, где ранее это было невозможно, пишет «Инфореактор».

По его словам, такая машина нужна для местных воздушных сообщений. Жители небольших населенных пунктов смогут совершать перелеты в обход крупных воздушных гаваней.

«Новый самолет позволит наладить местное воздушное сообщение, что наладит транспортные коммуникации и улучшит социальные связи и контакты людей», — резюмировал эксперт.

Ан-2 «Кукурузник» — советский легкий многоцелевой самолет. Лайнер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире, который производится более 70 лет.