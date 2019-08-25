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Минобороны РФ сообщило о 28 фактах нарушения перемирия в Сирии

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Минобороны РФ сообщило о 28 фактах нарушения перемирия в Сирии
Москва, 25 августа. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 28 случаев нарушения режима перемирия в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что стрельба произошла в трех провинциях: 12 фактов открытия огня в Алеппо, 15 — в Латакии и один — в Идлибе.

Турецкая часть представительства зафиксировала восемь фактов открытия огня: три в провинции Идлиб, три — в Хаме, два — в Латакии.

Напомним, ранее стало известно об успешном продвижении подразделений Сирийской арабской армии в провинции Идлиб. Военные выбили боевиков из Хан-Шейхуна. Федеральное агентство новостей публиковало первые кадры из освобожденного города. 

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