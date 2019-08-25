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Полиция задержала провокаторов за попытку превратить митинг-концерт на Сахарова в протест

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Полиция задержала провокаторов за попытку превратить митинг-концерт на Сахарова в протест

Москва, 25 августа. Сотрудники полиции задержали провокаторов из числа так называемых «оппозиционеров», которые предприняли жалкую попытку выдать митинг-концерт на проспекте Сахарова в честь Дня флага России 24 августа за протест.

Правоохранители задержали девять провокаторов, среди них оказалась Ольга Мисик по прозвищу «Оля Конституция». Именно она зачитывала Конституцию России силовикам. Как передает «Интерфакс», троих «оппозиционеров» отпустили сразу после задержания, остальных отвезли в ОВД «Троицкий».

Примечательно, что журналисты либеральных СМИ беспрепятственно посетили митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова. 

Напомним, в Москве 24 августа на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт ко Дню российского флага. Россиян с юбилеем государственного флага поздравили Герои СССР и России. Также на праздничном концерте для москвичей выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр».

Митинг-концерт собрал более 100 тысяч участников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она подчеркнула, что безопасность москвичей и гостей столицы обеспечивали полицейские и сотрудники Росгвардии.

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