Малькевич назвал митинг к 350-летию флага России началом новой традиции

Москва, 25 августа. Митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве к 350-летию российского флага является началом важной традиции, считает член ОП РФ, журналист Александр Малькевич.

С 22 по 25 августа вся Россия празднует день государственного флага. 24 августа на проспекте Сахарова в Москве собралось более 100 тысяч человек. По словам многих участников концерта, чувствовалось настоящее единение.

«Мы видим, насколько много людей, которые любят свою страну и для которых российский флаг является одной из главных олицетворений страны», — прокомментировал Малькевич, его цитирует Газета.Ru.

Российский флаг поднимают в День Победы, он является символом свободы и равенства. Именно поэтому россияне чувствуют уважение и любовь к своей стране, подчеркнул журналист.

Малькевич считает, что нельзя стесняться патриотических чувств. Можно поднять российский флаг над своим домом или носить на лацкане пиджака флажок, предложил член ОП РФ.

Ранее сообщалось, что фестивальные площадки на ВДНХ, приуроченные к Дню российского флага, посетили почти 100 тысяч человек.