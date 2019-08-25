Сирия новости 25 августа 19.30: новый турецкий конвой вошел в Идлиб, в Даръа застрелили мэра города Музейриб

Сирия, 25 августа. Новый конвой турецких войск вошел на территорию Идлиба, в Даръа застрелен мэр крупного города, сторонники «Тахрир аш-Шам» свалили на Турцию вину за поражение под Хан-Шейхуном. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили в плен боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, начали масштабную атаку на террористов под Кабаной, наносили удары по позициям террористов в Идлибе.

ВКС РФ: уничтожили три танка боевиков в Идлибе

Армия Турции: направила новый военный конвой в провинцию Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отражали атаки САА на севере Латакии и в Идлибе, возложили на Турцию вину за поражение под Хан-Шейхуном.

Курды: подверглись многочисленным атакам «спящих ячеек» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

По сообщениям различных источников, правительственные силы начали новую масштабную операцию против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), которые держат хорошо укрепленные высоты в районе поселка Кабана на севере Латакии. На протяжении последних нескольких месяцев САА так и не удалось сбросить террористов с холмов около Кабаны, несмотря на многократные атаки и мощную поддержку ВКС РФ.

Сегодня, как сообщает Al Masdar, подразделения 4-й бронетанковой дивизии САА вновь пошли в атаку под прикрытием ВКС РФ, основные бои разворачиваются к югу от Кабаны. Пока что сообщений о значимых успехах правительственных сил не поступает — напротив, новостные источники (@MasarPressNet; @HalabTodayTV) сообщают, что под Кабаной был подбит еще один танк САА, сообщается об убитых и раненых в войсках.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы иранского вооруженного формирования «Лива аль-Кудс» смогли захватить в плен пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещено в РФ) в пустыне на юге Дейр-эз-Зора. Источник в Twitter (@Bosni94) не приводит подробностей успешной операции против «спящих ячеек» ИГИЛ в пустыне на востоке Сирии.

Тем временем ИГИЛ продолжает нападения на курдские силы на востоке Сирии. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о взрыве на пути следования конвоя проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Мощный взрыв произошел на мосту в городе Аль-Басира. В результате получили ранения двое бойцов SDF, находившихся в автомобиле Hummer. В той же Аль-Басире неизвестный расстрелял курдского бойца из пистолета с глушителем. Кроме того, SOHR сообщает о нападении на КПП SDF на востоке провинции — неизвестные боевики (вероятнее всего — члены «спящей ячейки» ИГИЛ) обстреляли курдских военных из пулемета, один курдский боец погиб.

Провинция Идлиб

Новый турецкий военный конвой прибыл в провинцию Идлиб, проследовав через перевал в районе Кафр-Лусин к северу от города Идлиб. В настоящее время, как сообщает источник в Twiiter (@ZaitunAgency), конвой ВС Турции направляется на юг идлибской зоны деэскалации. Вероятнее всего, турецкие военные стремятся укрепить свой новый наблюдательный пункт — и одновременно линию обороны для террористов «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Хиш к северу от Хан-Шейхуна.

Тем временем сторонники террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии изобрели новую версию причин поражения под Хан-Шейхуном и катастрофы, постигшей их в «латаминском котле». Как следует из публикации Step News, некий «сирийский аналитик» Фади Хуссейн утверждает, что боевики проиграли, поскольку «Турция запрещала проводить боевые операции против сирийских войск и открывать новые фронты в Идлибе».

Самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ возобновили удары по боевикам в Идлибе. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает об ударах по линиям обороны джихадистов в районе городов Кафр-Саджна, Ат-Тамана, Тахтая, Телль-Манис, Шейх-Мустафа и Маарет-Хурма. Сообщается об увеличении интенсивности ударов.

Сирийская арабская армия атаковала боевиков в районе города Ат-Тамана, сообщает источник в Twitter (@Bosni94). Примечательно, что медиаресурсы террористов успели сообщить о «прорыве» САА к Ат-Тамане — только для того, чтобы одержать «победу в Twitter» и заявить, что атаку удалось отразить. Судя по данным источников, значительного продвижения в районе Ат-Таманы пока нет, САА не подошла к городу.

Тот же источник сообщает об уничтожении ВКС РФ трех танков боевиков в районах Фарджа и Умм-Джабаль, к северу от Хувейн аль-Кабира. Step News также сообщает об ударах по террористам в районе города Хазарин, и ударах САА по террористам под Хишем и Кафр-Саджной.

Провинция Даръа

В провинции Даръа на юге Сирии продолжаются нападения на официальных лиц и военных, связанных с правительством в Дамаске и Сирийской арабской армией. Агентство Halab Today TV сообщает об успешном покушении на мэра города Музейриб на западе Даръа. Ахмад ан-Наблуси был застрелен перед своим домом и скончался на месте, нападавшие не установлены. Источник отмечает, что до этого ан-Наблуси пережил четыре попытки покушения на свою жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.