В Киеве приезд Нетаньяху назвали «связующим звеном» между Украиной и Россией

Один из ведущих украинских политологов, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прокомментировал итоги визита на Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также последние внутриполитические шаги команды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По словам Золотарева, приезд Биньямина Нетаньяху в Киев — это такой «Нескафе три в одном», дипломатический визит, призванный решить не один, а сразу несколько вопросов, важных для двусторонних отношений.

«Нетаньяху в ходе личных бесед с Зеленским стремился повлиять на скорейшее разрешение военного кризиса в Донбассе. На самом деле израильский премьер — одна из ключевых фигур, которые будут принимать непосредственное участие в урегулировании ситуации в Донбассе. Во-первых, ни для кого не секрет, что у него есть ряд особых обязательств перед президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, у Нетаньяху прекрасные отношения с одной из мощных групп влияния внутри президентской партии «Слуга народа», а также лично с Зеленским. По сути, премьер Израиля выступает «связующим звеном» между Западом, Киевом и Москвой по вопросу установления мира на востоке страны», — пояснил политолог.

Говоря об «особых отношениях» между Нетаньяху и Владимиром Путиным, политолог указал, что двум политикам уже не раз удавалось в ходе личных встреч решать весьма острые конфликты между своими странами.

«Сегодня у России есть четкий и внятный интерес по урегулированию военного конфликта в Донбассе. И Нетаньяху готов оказать Москве услугу, став одним из главных «теневых» переговорщиков. Самому Нетаньяху роль миротворца выгодна с точки зрения укрепления не только международных связей, но и своих внутренних позиций в израильской политике — у него на носу внеочередные выборы в Кнессет. И израильтяне видят, что их премьер способен «решать вопросы» не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами», — считает аналитик.

Наконец, по словам политолога, еще один аспект визита премьера Израиля — это желание обеспечить участие израильских финансовых структур в объявленной «командой Зе» приватизации государственных активов Украины.

«Крупный израильский бизнес видит на Украине множество потенциальных бонусов: грядущая распродажа крупных госкомпаний, земли, транспортной инфраструктуры, а также установление контроля над частью украинского экспорта и импорта. Для того, чтобы ускорить решение всех этих задач, Нетаньяху и приезжал в Киев. В противном случае Зеленскому пришлось бы самому ехать в Тель-Авив. Думаю, что имплементацию тех договоренностей (в том числе и по урегулированию кризиса в Донбассе), которые удалось достичь премьеру Израиля с Зеленским, мы увидим в самое ближайшее время», — отметил эксперт.

Также политолог Андрей Золотарев прокомментировал недавнее заявление «команды Зеленского» о том, что украинская «партия власти» не готова пересматривать скандальный языковой закон, принятый при режиме Порошенко.

«Заявление «команды Зе» прозвучало в том духе, что «какие-то мелкие недочеты нужно изменить, но фундаментальные положения закона останутся в силе». Согласно этому закону, «украинский язык надо защищать», поэтому сейчас в офисе президента лихорадочно ищут кандидатуру на должность уполномоченного по защите госязыка. То, что закон об украинском языке переписывать не будут, — это личная позиция Никиты Потураева, советника президента по политическим вопросам. Мое мнение — этот закон не отвечает целому ряду позиций, в том числе европейской практике. По своей сути «языковой закон» является карательным и дискриминационным. Если нынешняя власть оставит все, как есть (пусть даже с косметическими правками), то в итоге линия раскола в обществе никуда не денется. Противостояние в вопросе языка на Украине будет только усиливаться, рано или поздно, но это найдет политический выход», — говорит Золотарев.

По мнению главы «Третьего сектора», Владимир Зеленский, который пришел к власти на Украине на ближайшие пять лет, может оставить после себя очень плохое «политическое наследство» — такое же, как оставил его предшественник Петр Порошенко.

«Вместо того, чтобы строить мосты в обществе, он рыл канавы и ставил заборы. Если мы говорим о консолидации, то все-таки надо исходить не из этнического украинского национализма, а надо говорить о политической нации. С идеей единой политической украинской нации этот закон явно не дружит, ведь он написан под диктовку адептов национализма. Если закон не изменить, то его нормы станут «яблоком раздора» в обществе. Кто-то будет по-прежнему «бросать мелочь кассирам в лицо», а кто-то в ответ будет получать по зубам за такое поведение. Да и языковые инспекторы — «шпрехенфюреры» — до хорошего не доведут», — уверен эксперт.

Золотарев напомнил, благодаря инженерно-технической интеллигенции на Украине еще недавно создавались ракеты, строились корабли и самолеты.

«Реально в подавляющем большинстве специалисты эти были не украино-, а русскоязычными. И мы большую часть этого «человеческого капитала» легким движением руки за последние пять лет подарили России. Сегодня треть бывших корабелов из Николаева работает в России. Что именно от этого выиграла Украина, я понять не могу. Архаизация страны сегодня, по-моему, совершенно очевидна», — отметил Золотарев.

Также глава центра «Третий сектор» высказался о недавнем «решительном шаге» Зеленского, который законодательно упростил «преследуемым» россиянам получение украинского гражданства.