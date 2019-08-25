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Сколько в России грибников в 2019 году. Инфографика. ФАН-ТВ

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Сколько в России грибников и как часто они ходят на тихую охоту? Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), грибы и ягоды собирает почти половина россиян (48%), и за последние восемь лет популярность этого досуга выросла (c 44% в 2011 году).

Грибы наши соотечественники собирают чаще (39%), чем ягоды (32%). Для сравнения, на рыбалку ходит 23% опрошенных, травы запасают 8%, а охотятся — 4%.

Наиболее популярен сбор грибов среди мужчин (46%). Женщины же обычно не занимаются собирательством, рыбалкой или охотой (53%). Больше всего грибников среди людей среднего возраста от 35 до 44 лет (44%) и от 45 до 59 лет (45%), а равнодушны к этому чаще других респонденты в возрасте старше 60 лет (55%). Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%).

В среднем за один поход каждый любитель тихой охоты приносил домой пять килограмм грибов. В Сибирском и Приволжском федеральных округах удалось собрать больше — семь и шесть килограмм соответственно.

Чаще всего собирают белые грибы (52%), далее  идут подберезовики (35%) и подосиновики (33%). Замыкают топ маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%).

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