Эксперты дали советы по снижению вреда от использования смартфона

Куала-Лумпур, 25 августа. Научный сотрудник из Perdana University Эрна Фариза Мохд Поот дал советы, которые помогут уменьшить вред для здоровья во время использования смартфона.

По словам специалиста, нужно покупать телефон, подходящий по размеру к руке его пользователя. Кроме того, как советует эксперт, не стоит пользоваться одной рукой при наборе текста для распределения одинаковой нагрузки на обе конечности. Также рекомендуется проводить по сенсору подушечкой пальца, запястье при этом должно быть зафиксировано в прямом положении, пишут «Актуальные новости».

Нередко активные пользователи смартфонов жалуются на проблемы со здоровьем, к примеру, онемение, болезненные ощущения в пальцах, запястье, шее. Исследователь указал на то, что необходимо приобретать гаджет, который можно обхватить большим и указательным пальцами. Помимо этого, он призвал контролировать осанку во время использования девайса.

Ранее эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном. По словам специалистов, мобильное устройство может внезапно воспламениться.