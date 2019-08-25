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Олимпиада воспитывает в россиянах чувство гордости к государственному флагу

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Олимпиада воспитывает в россиянах чувство гордости к государственному флагу

Москва, 25 августа. Крупные спортивные соревнования воспитывают в россиянах чувство гордости к государственному флагу, заявил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

День государственного флага отмечается 22 августа. В этом году праздничные мероприятия проходят по всей стране и в выходные дни.

По словам Александра Калинина, россияне наблюдали на Олимпиаде в Сочи за спортсменами национальной сборной, которые неоднократно становились на пьедестал почета. Затем был чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

Эти события объединяют россиян разных национальностей в любви к государственном флагу. Он добавил, что в выходные дни праздник отмечают очень широко.

«Важно понимать, откуда мы идем, что из себя представляем», — заключил Калинин, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что митинг-концерт на проспекте Сахарова в честь 350-летия российского флага собрал более 100 тысяч человек. 24 августа на фестивальные площадки ВДНХ пришли почти столько же москвичей и гостей города.

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