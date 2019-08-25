Олимпиада воспитывает в россиянах чувство гордости к государственному флагу

Москва, 25 августа. Крупные спортивные соревнования воспитывают в россиянах чувство гордости к государственному флагу, заявил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.
День государственного флага отмечается 22 августа. В этом году праздничные мероприятия проходят по всей стране и в выходные дни.
По словам Александра Калинина, россияне наблюдали на Олимпиаде в Сочи за спортсменами национальной сборной, которые неоднократно становились на пьедестал почета. Затем был чемпионат мира по футболу, который прошел в России.
Эти события объединяют россиян разных национальностей в любви к государственном флагу. Он добавил, что в выходные дни праздник отмечают очень широко.
«Важно понимать, откуда мы идем, что из себя представляем», — заключил Калинин, его цитирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что митинг-концерт на проспекте Сахарова в честь 350-летия российского флага собрал более 100 тысяч человек. 24 августа на фестивальные площадки ВДНХ пришли почти столько же москвичей и гостей города.