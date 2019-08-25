Олимпиада воспитывает в россиянах чувство гордости к государственному флагу

Москва, 25 августа. Крупные спортивные соревнования воспитывают в россиянах чувство гордости к государственному флагу, заявил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

День государственного флага отмечается 22 августа. В этом году праздничные мероприятия проходят по всей стране и в выходные дни.

По словам Александра Калинина, россияне наблюдали на Олимпиаде в Сочи за спортсменами национальной сборной, которые неоднократно становились на пьедестал почета. Затем был чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

Эти события объединяют россиян разных национальностей в любви к государственном флагу. Он добавил, что в выходные дни праздник отмечают очень широко.