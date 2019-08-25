Дверь квартиры Ковалевой облили краской после обвинений Соболь в отравлении детей

Екатерина Ковалева, опасаясь за жизнь и здоровье своей семьи, обратилась за защитой в Федеральное агентство новостей после очередного покушения неизвестных лиц. Нападения на Ковалеву связны с дачей свидетельских показаний, разоблачающих преступную деятельность Любови Соболь, которая причастна к отравлению московских детей в декабре 2018 года. Подробности читайте в материале издания ФАН.

Нападение

В ночь с субботы на воскресение неизвестные лица, тайно пробравшись в подъезд дома, где проживает семья Екатерины Ковалевой, в очередной раз покусились на чету, облив дверь белой краской. Пострадавшая уже обратилась за помощью в полицию.

Журналистам об инциденте стало известно из личного обращения самой Ковалевой, которая испугавшись за жизнь и здоровье своей семьи написала письмо в ФАН и попросила обеспечить протекцию, воспользовавшись предложением издания по оказанию помощи всем, кому угрожает «Фонд борьбы с коррупцией».

«Зимнее Эхо»

Есть все основания полагать, что давление оказывают именно лица, имеющие отношение к ФБК, так как всего десятью днями ранее Ковалева в интервью ФАН дала свидетельские показания, прямо указывающие на причастность юриста Фонда Любови Соболь к отравлению детей в московских школах в декабре 2018 года. Ковалева обвинила сторонницу Навального в том, что та могла намеренно участвовать в локальном распространении бактерий по детским учреждениям. Сам же скандал с детьми нужен для продвижения в Мосгордуму.

Напомним, в декабре 2018 года в Москве произошла вспышка детских заболеваний, которую «Фонд борьбы с коррупцией» использовал в своих целях. Команда блогера Алексея Навального выпустила серию фейковых расследований и безосновательно обвинила в инциденте поставщика питания «Конкорд», принадлежащего петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Для весомости дела ФБК привлекли родителей пострадавших детей, которые изначально поверили словам оппозиционеров и подали коллективный иск в суд, подготовленный при деятельном участии юриста Екатерины Ковалевой, ребенок которой также пострадал. Процесс травли и вымогательства у бизнесмена 300 миллионов рублей возглавила Любовь Соболь. Отметим, что Пригожин отказался выплачивать указанную сумму шантажистам.

Через некоторое время люди поняли, что вины «Конкорда» в заболеваниях нет. Возникли серьезные подозрения в обмане со стороны ФБК. В итоге родители стали выходить из иска, так как не хотели участвовать в лживой агитационной кампании в МГД Соболь, решившей построить карьеру на заболевших детях. В числе таких родителей оказалась Екатерина Ковалева, которая не только перестала поддерживать юриста ФБК, но и обратилась в СМИ. В интервью журналистам экс-соратница Соболь рассказала немало подробностей, раскрывающих преступную деятельность Фонда. После этого сотрудники ФБК начали травлю.

В апреле, практически сразу после общения с журналистами, дверь квартиры семьи Ковалевых была измазана экскрементами, а саму экс-соратницу преследовали неизвестные лица, которые подъезжали на автомобилях и в грубой форме требовали замолчать. После недавнего интервью работники Фонда вновь активизировались, облив дверь квартиры краской.

Можно не сомневаться, что ФБК может пойти на крайние меры и при необходимости применит физическую силу для устранения «нежелательного свидетеля». В Фонде имеется специально созданный Навальным силовой аппарат, в котором состоят бандиты, готовые нападать на людей по приказу. Об этом стало известно после скандального снятия с выборов соперницы Соболь в 43-м округе Нюты Федермессер, которую «Фонд борьбы с коррупцией» затравил и запугал угрозами расправы.