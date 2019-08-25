Медведев заявил, что угольная промышленность способствует росту экономики РФ

Москва, 25 августа. Председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.

Медведев подчеркнул, что Россия в настоящее время является одной из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики и вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности​​​.

«Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло», — подчеркивается в поздравительном сообщении.

По словам премьер-министра, поддержка угольной отрасли и привлечение инвестиций, внедрение современных технологий являются важными задачами. Медведев заметил, что социальные гарантии шахтерам, создание достойных условий для их жизни и труда являются важнейшими задачами, которые находятся в приоритете.

Председатель кабинета министров РФ обратил особое внимание на то, что шахтеры преданы своему делу, которое требует выдержки и самоотдачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост угледобычи на территории страны должен сопровождаться реализацией программ, направленных на социальную поддержку и увеличение инвестиций в формирование систем безопасности на шахтах.