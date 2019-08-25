СМИ узнали о желании лидеров стран G7 расширить взаимодействие с Россией

Париж, 25 августа. Страны — участницы саммита G7 во французском городе Биарриц договорились о более тесной координации с Россией по разным вопросам, но в настоящее время не готовы к расширению формата «семерки» за счет Москвы. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, лидеры ведущих семи стран выступают за улучшение координации с РФ.

«При этом пока рано говорить о ее присоединении к G7», — передает агентство слова источника.

Напомним, в начале недели сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с предложением своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в будущем году в Нью-Йорк. Ожидалось, что Трамп скажет об этом на встрече «Большой семерки» в эти выходные.

Как сообщала «Газета.Ru», Российскую Федерацию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, на котором подавляющее количество крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему называет полуостров украинской землей. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».