Пожар на складе мог быть попыткой скрыть исчезновение американской аппаратуры, которая затем будет продана третьим лицам. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Уничтожение американской техники

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили пожар на складе средств связи на территории Донбасса. В результате пожара была уничтожена дорогая американская аппаратура. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что склад сгорел полностью. Американская станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, которая была оставлена на складе на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III так и не были обнаружены.

«В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование», — заявил Безсонов.

«Хозяева не будут рады»

Как отметил Александр Матюшин, подобная информация не является редкостью. Однако примечательно, что во время пожара была уничтожена американская аппаратура.

«Кроме того, не редки случаи пьянства в рядах ВСУ. Эти факты уже не единожды всплывали в сети. Причем часто благодаря самим военнослужащим Украины, которые выкладывали в социальные сети огромное количество роликов со своих пиршеств. Кроме того, и жители оккупированных территорий (так в ДНР и ЛНР называют участки Донбасса, которые находятся под контролем Киева. — Прим. ФАН) помогают в этом деле. Их и вовсе украинские военные уже буквально затерроризировали в поисках алкоголя», — пояснил Варяг.

Офицер ДНР не исключил, что пожар мог быть организован с целью скрыть улики хищения в рядах ВСУ. При этом пропавшая аппаратура могла быть продана третьим лицам за бесценок.

«В любом случае американские хозяева не будут рады этой новости», — заключил Александр Матюшин.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о большом числе небоевых потерь в ВСУ. При этом они растут из-за неосторожного обращения силовиков с оружием, употребления спиртных напитков и наркотических средств. Погибают украинские военные и из-за болезней, аварий.

На территории Донбасса в 2014 году началась кровопролитная гражданская война после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока путем референдума провозгласили независимость от центральной власти, сформировав Донецкую и Луганскую Народные Республики. По последним данным ООН, всего в Донбассе погибли свыше 13 тысяч человек. Российская Федерация не является участником конфликта, но оказывает гуманитарную помощь жителям республик.