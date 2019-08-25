Назван топ-3 самых проходимых кроссоверов в России

Москва, 25 августа. Эксперты составили топ-3 иностранных кроссоверов, представленных на российском рынке, на которых можно без проблем ездить по бездорожью. Соответствующий рейтинг подготовили «Автоновости дня» при поддержке экспертов.

Тройку лидеров в рейтинге самых проходимых кроссоверов замыкает модель Renault Duster от французской корпорации. Автомобиль комплектуется как передним, так и полным приводом. Кроме того, есть версия с дизельным мотором. У машины 1,5-литровый турбодизель, мощность которого составляет 110 лошадиных сил. Также у модели есть дорожный просвет в 210 мм, что неплохо помогает во время движения по бездорожью.

На второй строчке расположился японский полноприводный кроссовер Subaru Forester. У авто симметричный полный привод и тяговитый мотор на 2,5 литра, его мощность составляет 185 лошадиных сил. Также у кроссовера есть специальная система помощи при движении по бездорожью X-Mode которая оптимизирует работу мотора, вариаторной КПП, полного привода и вспомогательных систем.

Лидирующие позиции у Land Rover Discovery — модели пятого поколения британского кроссовера. У авто есть возможность преодолевать брод почти в метр глубиной благодаря возможности увеличить дорожный просвет до 280 мм. У Land Rover Discovery 6-цилиндровый турбодизель мощностью 249 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что самой продаваемой моделью в России второй месяц подряд становится Lada Vesta. Это подтверждают опубликованные автопроизводителями официальные данные продаж за июль.