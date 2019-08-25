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В записи с оскорблениями чиновницей жертв паводка нашли признаки монтажа

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В записи с оскорблениями чиновницей жертв паводка нашли признаки монтажа

Иркутск, 25 августа. Специалисты зафиксировали признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы руководитель управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич нелицеприятно отзывалась о жителях пострадавших от паводков районов. Власти запросили дополнительную экспертную проверку. Об этом заявил журналистам в воскресенье глава Иркутской области Сергей Левченко.

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, очень некрасиво высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в социальных сетях и Telegram-каналах на прошлой неделе. На записи отмечается, что это плохо одетые люди, у которых «два класса образования».

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж», — передает ТАСС слова руководителя региона.

По его словам, для большей объективности власти запросили «еще одну экспертизу или две». Глава Иркутской области отметил, что на это уйдет не менее семи дней. Левченко заверил, что власти примут решение сразу после итогов экспертизы.

В рамках экспертизы предстоит определить достоверность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске. Сама Алашкевич подчеркивала, что считает запись подделкой, однако ожидает заключения экспертов.

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Источник: ТАСС
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