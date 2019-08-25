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Росгвардия начала проверку после видео с людьми в форме «на обеде»

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Росгвардия начала проверку после видео с людьми в форме «на обеде»

Москва, 25 августа. Росгвардия инициировала проверку после того, как в Сети появился ролик, на котором люди в форме игнорируют сообщения о преступлении. 

Как отметил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, если будет установлена вина сотрудников, то «они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения».

Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой люди в форме Росгвардии отказались помочь таксисту, на которого напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, росгвардейцы покупают шаурму и свой отказ помочь объясняют тем, что они находятся на обеде.

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