Росгвардия начала проверку после видео с людьми в форме «на обеде»

Москва, 25 августа. Росгвардия инициировала проверку после того, как в Сети появился ролик, на котором люди в форме игнорируют сообщения о преступлении.

Как отметил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, если будет установлена вина сотрудников, то «они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения».

Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой люди в форме Росгвардии отказались помочь таксисту, на которого напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, росгвардейцы покупают шаурму и свой отказ помочь объясняют тем, что они находятся на обеде.