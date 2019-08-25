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Женщина с ребенком выпала из автобуса в Красноярске

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Женщина с ребенком выпала из автобуса в Красноярске

Красноярск, 25 августа. Водитель автобуса в Красноясрке тронулся с места, не подождав, пока из салона выйдут женщина с ребенком и молодой парень.

Пассажирка с ребенком и молодой человек выпали из автобуса прямо на ходу. Инцидент, который произошел 24 августа в районе городского автовокзала, записан видеорегистратором другого транспортного средства.

Автобус тронулся с места прямо с открытыми дверями. Женщина с ребенком упали и ударились о бордюрный камень, второй пассажир устоял на ногах.

В управлении ГИБДД по региону отметили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, пишет МК. 

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области водитель сбил женщину пенсионного возраста. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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