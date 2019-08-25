Украинский депутат похвастался «козырным компроматом» против Порошенко

Киев, 25 августа. Бывший украинский президент Петр Порошенко может стать фигурантом новых уголовных дел. Об этом заявил сбежавший из Украины депутат Рады Александр Онищенко.

Он заявил, что на одиозного предшественника Владимира Зеленского есть новый «козырный компромат», связанный с выводом из страны баснословной суммы денег. Онищенко напомнил об иске американского бизнесмена Сэма Кислина о том, что Порошенко вывел из Украины почти 8 млрд долларов.

«На самом деле, я думаю, расследований будет все больше и больше», — заверил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

В частности, он упомянул о всплывших кредитах, которые «Петр Алексеевич выдавал невозвратные через «Укрэксимбанк», громкие дела в «Укроборонпроме», которые делали закупки через его компании, «Ленинские кузни» и так далее.

«То есть, дел будет очень много, потому что Петр Алексеевич за время своей каденции погряз полностью в коррупции и во всех отраслях, он, можно сказать, устраивал бизнес», – подчеркнул Онищенко.

Помимо этого собеседник NewOne заявил, что у него в рукаве имеется «определенный козырь» против Порошенко, правда, подробностей не сообщил.

«Давайте я пока оставлю это в тайне.<…> Знаете, мне кажется, что Петр Алексеевич проиграл эту игру, политическую игру свою», — сказал депутат.

Онищенко добавил, что лично для него дальнейшая судьба пятого президента Украины ясна и предсказуема.