В Киеве признали, что Украина не является суверенной страной

В День государственного флага, отмечаемого на Украине 23 августа, ведущие киевские политологи рассказали о том, что нужно сделать стране, чтобы избавиться от огромного количества «зависимостей», приобретенных в последние годы, и обрести наконец долгожданную международную субъектность, передает из Киева корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению политолога и аналитика Алексея Якубина, в международном понимании термин «День независимости» означает, что эта дата является отправным пунктом формирования в стране свободного политического сообщества, которое вольно в своем развитии и может подавать пример другим странам.

«К сожалению, на Украине мы сегодня имеем обратную картину. За прошедшие 28 лет наша страна стала намного более зависимой, чем даже при Советском Союзе. В мире по-прежнему вовсю идут процессы глобализации, поэтому он стал более взаимозависимым. Свободными в нем являются те страны, которые могут использовать преимущества своего суверенитета (в первую очередь это Соединенные Штаты, страны-лидеры ЕС, Китай и Россия). Украина сегодня не является суверенной страной. Сегодня она не может полностью самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику, действуя вопреки интересам главных мировых игроков», — пояснил аналитик.

По словам Якубина, «суверенность» в нынешнем мире — весьма редкий ресурс, которым обладают только избранные страны. На Украине же в последние пять лет уровень суверенитета стремительно падал.

«Во-первых, стоит вспомнить, как часто в последние годы важнейшие внутриполитические решения в нашей стране принимались по указке части иностранных элит, в частности американских. И как по звонку вице-президента США Джо Байдена был отправлен в отставку Генпрокурор Украины Виктор Шокин. Тогда Байден прямо заявил Порошенко по телефону: «Если вы не отправите Шокина в отставку, то не получите следующий транш МВФ». Это доказанный факт. В суверенной стране таких вещей не может происходить никогда. В нормальной стране после такого заявления отношения с США были бы глубоко и надолго заморожены», — рассказал эксперт.

По словам Якубина, реально суверенные страны ни под каким видом не позволяют другим государствам влиять на свою внутреннюю политику. Руководство же Украины сегодня совершает большинство своих внутриполитических шагов с оглядкой на мнение Запада.

«Кроме того, суверенные страны ревностно следят за неприкосновенностью своих границ и за независимостью таможни. На Украине же периодически идут разговоры в том духе, что, мол, «давайте отдадим нашу таможню в аренду каким-то западным компаниям». В свободном государстве подобные разговоры просто невозможны. Не менее вопиющий факт — наличие в правительстве страны людей с иностранным гражданством. Та же и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун — гражданка США. Вы можете себе представить, чтобы в руководство Госдепартамента входили граждане Украины? Это наглядный показатель того, что сегодня наша страна не является суверенной», — отметил политолог.

Также Якубин сообщил, что у Украины отсутствует суверенность в сфере экономики.

«Сегодня, по данным МВФ, Украина официально является самой бедной страной в Европе по размеру ВВП и доходам на душу населения. Потому что мы сегодня продаем в основном сырье и при этом охотно делимся с другими странами своим самым ценным ресурсом — человеческим капиталом. Сегодня даже стабильность гривны обеспечивается переводами украинских «заробитчан» из-за рубежа (в 2018 году они перевели на родину более 10 млрд долларов. — Прим. ФАН). Нельзя назвать свободной страну, которая так бездарно распоряжается своим человеческим капиталом. Отдавать свои трудовые ресурсы и тормозить собственное развитие — это точно не путь к свободе», — сообщил эксперт.

Также в числе украинских «зависимостей» Алексей Якубин назвал фактор войны и мира.

«У нас очень много говорят про конфликт на востоке страны, который является сегодня единственной «горячей точкой» в Европе. Если бы Украина была свободной и независимой, то эта война в Донбассе уже давно бы закончилась. Тот факт, что Украина (почти 80% граждан которой желают немедленного окончания войны. — Прим. ФАН) не может завершить конфликт на своей территории, — яркий показатель ее зависимости от внешнего влияния. За последние годы мы превратились из слабого субъекта мировой геополитики просто в ее объект», — заметил эксперт.

Якубин напомнил о последней встрече в Париже президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые обсуждали пути разрешения конфликта в Донбассе в отсутствие представителей Украины.

«К сожалению, мы все чаще слышим, что повестку дня в нашей стране обсуждают на международном уровне без участия украинцев. Это значит, что в мире нас воспринимают как зависимую, несамостоятельную страну. При этом из-за искусственно затягиваемого конфликта в Донбассе огромные средства из украинского бюджета тратятся абсолютно бесконтрольно», — с горечью сообщил политолог.

По мнению аналитика, еще один фактор, который способен сделать Украину более зависимой — это обеспечение страны газом.

«У нас до сих пор нет твердого долгосрочного контракта с «Газпромом» на поставки российского «голубого топлива». Если действующий транзитный контракт истечет в конце 2019 года, а новый не будет подписан, то мы попадем в еще большую зависимость. Потому что нынешний контракт дает в бюджет Украины около трех миллиардов долларов в год за транзит газа — это больше, чем все кредиты от «западных партнеров» вместе взятые. Если Украина потеряет эти доходы, то Запад получит возможность еще сильнее влиять на нашу внутреннюю политику, что может оставить нас без важнейшего энергоресурса», — пояснил эксперт.

Якубин поддержал позицию лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, который требует как можно скорее понизить тарифы на газ и тепло для населения, поскольку высокие тарифы — «главный фактор социальной нестабильности в государстве».

«Высокие тарифы на газ и услуги ЖКХ — это, по сути, синоним нашей зависимости от внешних партнеров, которые действуют не в интересах украинцев. Наконец, еще один фактор независимости страны — это процент ученых, людей с научными степенями в общей массе населения. На Украине он сегодня намного ниже, чем у всех соседних стран — даже чем в Румынии или Болгарии. Без развития науки, увеличения числа талантливых ученых и роста высокотехнологичных производств у страны нет перспективы развития», — считает аналитик.

По словам политолога, все последние 28 лет Украина «только сидела сложа руки, чего-то ждала». И главная проблема сегодняшней зависимости Украины от внешних игроков в том, что сами украинцы почему-то считают, что кто-то извне должен прийти и сказать им, какую страну нужно строить.