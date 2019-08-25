Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Во все тяжкие»

Нью-Йорк, 25 августа. Стриминговый сервис Netflix разместил на своем YouTube-канале первый ролик полнометражной ленты, снятой по мотивам сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Отмечается, что картина будет повествовать о судьбе одного из главных героев телевизионного сериала Джесси Пинкмана (его роль исполняет американский актер Аарон Пол) после финала шоу. Фильм получил название El Camino, он выйдет на Netflix 11 октября текущего года, передает телеканал «360».

Ситуация с фильмом «Во все тяжкие» в течение долгого времени находилась в подвешенном состоянии, но на этой неделе актер Боб Оденкерк во время разговора о пятом сезоне «Лучше звоните Солу» заявил, что картина уже готова. Рассказывая о том, почему вокруг ленты сформировалась такая тайная атмосфера Оденкерк указал на то, что не может ответить на этот вопрос. По его словам, крайне странно, что «никто не был в курсе съемок».

«Во все тяжкие» — американский телевизионный сериал, включающий 62 серии. Сага выходила на экранах с 2008 по 2013 год. Сюжет сериала рассказывает о жизни учителя химии Уолтера Уайта, у которого медики нашли опухоль легких. Чтобы финансово обеспечить свою семью, он вместе со своим экс-учеником Джесси Пинкманом начинает производить и сбывать метамфетамин.