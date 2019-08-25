Собчак публично высмеяла Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы»

Москва, 25 августа. Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак публично высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы» о женской груди.
Телеведущая и модель Виктория Лопырева в профиле в социальной сети Instagram часто общается с подписчиками и делится своими мыслями и идеями. Так, недавно она решила поразмышлять о женской груди. Модель провела небольшой опрос и выяснила, что ответ на этот вопрос чаще всего зависит от возраста мужчины. Об этом пишут «Актуальные Новости».
«Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока и Турции. Все ответили, что грудь важнее», — заметила модель.
К обсуждению этой темы присоединилась Ксения Собчак. Она отметила, что вопрос внимания мужчин к женским груди или попе является по-настоящему «высокоинтеллектуальным». Телеведущая иронично поблагодарила Лопыреву за то, что та заставляет своих подписчиков размышлять о серьезных и по-настоящему важных вещах.
- Грудь или попа? ???????? Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела - весьма желательно)) но, статистика говорит о другом: ответ на него часто зависит от географии. Мне с моим 3-м всегда казалось, что важнее грудь( мне так казалось со времён школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда даже ???????, доедая третью порцию салата из капусты ????????♀️ но ...например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились)) Листай и напиши, что все-таки важнее и откуда Ты ????(желательно указать пол: М или Ж) ????????Проведём свой собственный соц опрос)) Интересно же? А так, конечно...крылья, ноги...главное, хвост! ???? p.s. Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции( один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины ☝????). Все ответили , что грудь важнее)) И, конечно, мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее, но Жду ваши ответы ????V
После сообщения Собчак активизировались пользователи Сети. Они разделились на два лагеря: одни поддержали сарказм Собчак, а другие, наоборот, раскритиковали комментарий телеведущей.
«В человеке все должно быть прекрасно и одежда,и душа ,и лицо,и мысли!» — написал zaporozhets5804.
«Все хорошо в меру», — заметил kukokandrei.
«У нормальных и зрелых мужчин в приоритете характер женщины», — подчеркнула mariannamanueva.
Ранее Лопырева поделилась секретом романтических отношений с бизнесменом Игорем Булатовым. По словам 36-летней модели, сохранить романтику паре помогают свидания и сюрпризы. Модель отметила, что еще в самом начале отношений пара устраивала свидания в парках Москвы или других странах. Эту традицию влюбленные сохранили и после рождения сына.
Некоторое время назад Лопырева встречалась с российским певцом Николаем Басковым, пара выглядела очень счастливой. Позже Лопырева объяснила, почему променяла Баскова на Булатова.