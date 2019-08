Собчак публично высмеяла Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы»

- Грудь или попа? ???????? Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела - весьма желательно)) но, статистика говорит о другом: ответ на него часто зависит от географии. Мне с моим 3-м всегда казалось, что важнее грудь( мне так казалось со времён школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда даже ???????, доедая третью порцию салата из капусты ????????‍♀️ но ...например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились)) Листай и напиши, что все-таки важнее и откуда Ты ????(желательно указать пол: М или Ж) ????????Проведём свой собственный соц опрос)) Интересно же? А так, конечно...крылья, ноги...главное, хвост! ???? p.s. Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции( один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины ☝????). Все ответили , что грудь важнее)) И, конечно, мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее, но Жду ваши ответы ????V

A post shared by Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) on Aug 23, 2019 at 7:26am PDT