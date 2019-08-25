Собчак публично высмеяла Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы»

Москва, 25 августа. Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак публично высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы» о женской груди.

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в профиле в социальной сети Instagram часто общается с подписчиками и делится своими мыслями и идеями. Так, недавно она решила поразмышлять о женской груди. Модель провела небольшой опрос и выяснила, что ответ на этот вопрос чаще всего зависит от возраста мужчины. Об этом пишут «Актуальные Новости».

«Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока и Турции. Все ответили, что грудь важнее», — заметила модель.

К обсуждению этой темы присоединилась Ксения Собчак. Она отметила, что вопрос внимания мужчин к женским груди или попе является по-настоящему «высокоинтеллектуальным». Телеведущая иронично поблагодарила Лопыреву за то, что та заставляет своих подписчиков размышлять о серьезных и по-настоящему важных вещах.

После сообщения Собчак активизировались пользователи Сети. Они разделились на два лагеря: одни поддержали сарказм Собчак, а другие, наоборот, раскритиковали комментарий телеведущей.

«В человеке все должно быть прекрасно и одежда,и душа ,и лицо,и мысли!» — написал zaporozhets5804.

«Все хорошо в меру», — заметил kukokandrei.

«У нормальных и зрелых мужчин в приоритете характер женщины», — подчеркнула mariannamanueva.

Ранее Лопырева поделилась секретом романтических отношений с бизнесменом Игорем Булатовым. По словам 36-летней модели, сохранить романтику паре помогают свидания и сюрпризы. Модель отметила, что еще в самом начале отношений пара устраивала свидания в парках Москвы или других странах. Эту традицию влюбленные сохранили и после рождения сына.

Некоторое время назад Лопырева встречалась с российским певцом Николаем Басковым, пара выглядела очень счастливой. Позже Лопырева объяснила, почему променяла Баскова на Булатова.