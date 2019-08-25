В Совфеде назвали политическим фарсом обсуждение лидерами G7 вопроса возвращения России

Москва не просится в состав «Большой семерки», но желание части западных лидеров видеть Россию в составе организации — позитивный момент. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Обсуждение «Большой семерки»

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите во французском Биаррице обсудили вопрос возможности возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки». Об этом сообщило японское издание «Киодо», ссылаясь на источники в правительстве.

Содержание беседы не разглашается. Более того, по словам источника, эту информацию «ни за что не раскроют».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит «Большой семерки», который пройдет в 2020 году в США. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что возобновление формата «Большой восьмерки» должно быть связано с прогрессом урегулирования украинского кризиса. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против восстановления Российской Федерации в «Большой восьмерке».

«Мы туда не просимся»

Как отметил сенатор Олег Морозов, создается впечатление, что Россия стоит перед дверями «Большой семерки», стучится в них, а за ними «высоколобые дяденьки» обсуждают: «Пустить вас или нет».

«Мы туда не просимся. И все это обсуждение выглядит как какой-то политический фарс. Даже если представить себе, что они вдруг приняли решение о том, что Россия должна вернуться, это вовсе не означает, что мы тут же приползем на четвереньках и встанем в один ряд с остальными. Нам, в принципе, это возвращение ничего не дает. Но самое главное, что даже если мы станем участниками этого формата, то совершенно очевидно, что условия, которые будут выдвигаться, окажутся неприемлемыми. Это абсолютно не соответствует духу нашей внешней политики», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, Россия смотрит на формат G7 абсолютно отстраненно. Москву на сегодняшний день очень мало беспокоит, кто и что скажет на саммите.