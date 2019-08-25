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В ОАЭ женщина подала на развод из-за того, что муж ее слишком сильно любил

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В ОАЭ женщина подала на развод из-за того, что муж ее слишком сильно любил

Абу-Даби, 25 августа. Жительница ОАЭ решила развестись с мужем по очень неожиданной причине. Ее категорически не устраивало то, что супруг «любит ее слишком сильно».

По данным издания Khaleej Times, иск поступил в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. По словам женщины, она чувствует себя «задушенной его любовью».

«Он никогда не кричал на меня, ни в чем мне не отказывал», — рассказала она судье.

Супруг, по ее словам, даже делает уборку в доме и готовит для нее. Однако больше всего женщину бесило то, что муж никогда ей не перечил, не спорил, а ссоры и споры, как подчеркнула она, нужны ей гораздо больше, чем безбедная жизнь в послушании. 

«Я так хочу хотя бы один раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом. Он вечно прощает меня и осыпает подарками», — посетовала жительница ОАЭ.

В конце концов несчастная заявила, что муж «превратил ее жизнь в ад». 

Мужчина в свою очередь свое «плохое» поведение объяснил тем, что просто хочет быть «идеальным и добрым мужем». Ради своей  жены он был готов на все. Однажды, по его словам, супруга упрекнула его за лишний вес, после этого он сел на диету и стал усиленно тренироваться, причем так старался, что даже сломал ногу. 

В расстроенных чувствах он попросил судью порекомендовать недовольной супруге отозвать иск. Рассмотрение дела в итоге решили отложить, чтобы чета имела шанс помириться.

Как отмечает Lenta, это уже не первый странный иск о разводе в ОАЭ. Ранее местная жительница подала на мужа в суд за то, что он не принес ей бургер после ночной гулянки с приятелями, хотя обещал это сделать. В итоге когда благоверный заявился домой в три часа ночи без бургера, недовольная жена ушла из дома и подала в суд. 

 

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