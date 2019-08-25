Япония выразила Южной Корее протест из-за проведения военных учений

Токио, 25 августа. Кабинет министров Японии выразил Южной Корее протест из-за проведения военных маневров в районе спорных островов Токто. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Протест был направлен по дипломатическим каналам. По данным издания, Токио настаивает на том, что «указанные острова являются исконной территорией Японии». Японское правительство подчеркнуло, что проведение военных учений недопустимо.

Ранее информационное агентство Yonhap News Agency сообщило, что армия Южной Кореи проводит двухдневные маневры в районе островов Токто, которые являются предметом территориального спора с Японией. Отмечалось, что в мероприятиях участвуют морские, воздушные и сухопутные силы, но информации об их численности в настоящее время нет.

Группа островов Токто расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Токио называет это «противоправной оккупацией» и считает острова частью своей территории. Кроме того, японская сторона предлагает Сеулу вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южнокорейские власти уверены, что спора вокруг островов Токто нет, поскольку они являются корейской территорией.