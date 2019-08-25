Российские военные доставили более 3,5 тонн гуманитарной помощи в поселок Хаззе

Дамаск, 25 августа. Российские военнослужащие доставили более 3,5 тонны гуманитарной помощи в населенный пункт Хаззе, расположенный в Восточной Гуте под Дамаском.

Как рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дубровин, в составе гуманитарного набора — рис, сахар, чай, сгущенное молоко, мука.

«Местное население всегда дружелюбно настроено в адрес российских военных», — сообщил Дубровин.

Глава администрации поселка Хаззе Мухаммеда Махруза отметил, что в настоящее время в населенном пункте Хаззе проживают 11 тысяч человек. По его словам, после освобождения территории от боевиков в поселок вернулись 2,6 тыс. человек. Махруза объяснил, что в настоящее время идет работа по восстановлению инфраструктуры, а одной из главных проблем является нехватка рабочих мест.

«Поэтому ваша гуманитарная помощь сейчас очень важна», — подчеркнул он.

В субботу сообщалось, что российские представители зафиксировали 28 нарушений режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, где размещена зона деэскалации. Обстрелам подверглись населенные пункты Биньямин, Сабикия, Кафр-Харма, Маканис-Эд-Дувайри, Кастелло, Халаса в провинции Алеппо. Кермель, Караманли, Сандран, Хамрат, Сандрат, Касталь-Эль-Бордж, Джанаджик и Эль-Харуф в Латакии.