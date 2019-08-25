Сирийские военкоры ФАН побывали в пещерном «городе» террористов «Ан-Нусры»* — видео

Хан-Шейхун, 25 августа. Сирийские военные, освободившие от бандформирований территорию на юге Идлиба, ведут зачистку укреплений и жилищ террористов. Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на территории брошенного «города» террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Последние числа августа были богаты на важные события – Сирийской арабской армии удалось освободить от террористов целый ряд городов в провинции Идлиб. Зажав союзников «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) в «латаминском котле», САА вытеснила террористов из стратегически важного города Хан-Шейхун; после этого армия приступила к зачистке прочих населенных пунктов.

Террористам дали сбежать из окруженной территории. После их поспешного бегства остались «города-признаки» — полевые «рибаты», крепости джихадистов. В некоторых искусственных пещерах в районе Аль-Латамины остаются личные вещи уничтоженных и уцелевших боевиков. В «рибатах» боевики долгое время прятались от ударов артиллерии САА и атак ВКС РФ.

Температура в таких импровизированных квартирах очень комфортная для жаркой Сирии. Находиться внутри можно долгое время. К тому же места для жилищ выбирались так, чтобы из них хорошо проглядывалась местность, и они надежно защищались рельефом с остальных сторон. Здесь же находятся и укромные норы, по которым боевики могли незаметно передвигаться из одной части города в другую.

Однако как террористы ни пытались укрепиться, победоносное наступление САА и элитных подразделений генерала Сухейля аль-Хасана «Силы Тигра» вынудило их сдать удерживаемые города. Потеряв наиболее мощную линию обороны, боевики грызутся между собой и пытаются скомпенсировать огромные потери и выстроить новую линию обороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.