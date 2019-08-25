Песков прокомментировал возможное приглашение Путина на встречу G7 в США

Москва, 25 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном приглашении лидера РФ Владимира Путина на будущий саммит G7 в США.

«Если оно (приглашение) поступит, то будет рассмотрено», — заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства.

Напомним, на этой неделе стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился с предложением главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в будущем году в Нью-Йорк. Сообщалось, что Трамп скажет об этом на встрече «Большой семерки», проходившей в Биаррице.

Как сообщала «Газета.Ru», Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих государств планеты после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сегодняшнего дня считают Крым своей территорией. Российский лидер поставил точку в этой теме, подчеркнув, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости из-за нежелания подчиняться новому незаконному правительству, в ответ Киев начал военные действия против республик Донбасса.