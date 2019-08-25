Сирия новости 25 августа 16.30: боевики ХТШ бегут из Маарет ан-Нумана, в Даръа похитили сотрудника СМИ Дамаска

Сирия, 25 августа. Маарет ан-Нуман практически оставлен боевиками ХТШ, а Даръа похитили сотрудника СМИ, двое бойцов «Хезболлы» погибли в результате израильской атаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила оказывать давление на террористов в Идлибе.

«Хезболла»: заявила о потерях в результате ночного авиаудара ВВС Израиля в Дамаске.

Армия Турции: превращает одну из школ в Африне в военную базу.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные группировки: взяли на себя ответственность за обстрел САА в Абу-Духуре, отошли из Маарет ан-Нумана, обстреляли САА на севере Хамы.

Международная коалиция: увеличивает ВПП на авиабазе в Хасаке.

Провинция Дамаск

Продолжает поступать информация о ходе и результатах очередного ночного авиаудара ВВС Израиля по предположительно иранским силам в окрестностях Дамаска. Как сообщает Reuters, израильские военные одновременно нанесли удары не только по Дамаску, но и на территории Ливана. Агентство Reuters сообщает, что два израильских беспилотника рухнули минувшей ночью на южной окраине Бейрута, одни из них взорвался, а другой попал в руки «Хезболлы». Взрыв был зафиксирован около 2.30 по местному времени.

Тем временем руководство «Хезболлы» назвало потери в результате израильских ударов на территории Сирии. Источник в Twitter (@islamicworldupd) сообщает, что результате авиаудара погибли члены «Хезболлы» Яссер Ахмед Дахар и Хассан Юсуф Зебиб. Между тем эта информация может быть неполной — источник в САА рассказал ливанскому изданию Al Masdar, что в результате удара в поселке Акраба погибли пять бойцов «Хезболлы». Ранее Израиль заявил, что удары были направлены на силы «Хезболлы» и иранского подразделения «Лива аль-Кудс», действующего в Сирии.

Провинция Алеппо

Стало известно, что армия Турции создает для себя новую военную базу в городе Африн. Курдский информационный центр Rojava Information Center опубликовал фотографии школы «Эжар Эфрин», которую турецкие оккупационные силы в сотрудничестве с группировками «Свободной сирийской армии» (ССА) превращают в военный объект. Как отмечает источник, с начала турецкой оккупации северной Сирии на севере Алеппо были закрыты 70 школ — а в тех, что остались, преподавание ведется на турецком языке.

RIC приводит также следующие сведения: в зоне оккупации на севере Алеппо у Турции по крайней мере 17 командных пунктов, которые управляют силами ССА в 30 тысяч боевиков. Военная разведка Турции MIT обладает абсолютными полномочиями на оккупированной территории. В течение последнего года ССА и армия Турции арестовали более 2500 гражданских лиц в Африне. В целом курдский аналитический центр полагает, что Турция планирует любым способом забрать себе оккупированную территорию в случае потери суверенитета и территориального раздела Сирии.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжается противостояние между силами САА и группировками террористов, лояльных коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее руководству из числа боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ).

Как сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie), боевики из группировки «Ансар ат-Таухид» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел базы САА в Абу-Духуре в восточной части Идлиба.

Между тем источники в социальной сети Youtube (NBRAS AL2RD) опубликовали видеозапись, предположительно сделанную разведкой САА в городе Маарет ан-Нуман. Судя по кадрам, город практически пуст, целые улицы пустуют, не видно ни мирных жителей, ни боевиков «Тахрир аш-Шам». Источник утверждает, что «весь город контролируется небольшим отрядом боевиков, которые скорее выполняют роль разведчиков, осуществляя беглые атаки на военных, опасаясь попасть под удары артиллерии и авиации».

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжаются акции против связанных с Дамаском людей и организаций. Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) узнала, что работающий в одном из официальных сирийских СМИ фотограф был похищен на востоке Даръа. Неустановленные боевики схватили мужчину в городе Босра аш-Шам и увезли в неизвестном направлении. Его коллега, который попытался помешать похищению, был избит похитителями. SOHR утверждает, что примерно через час фотограф госСМИ Сирии был возвращен, сильно избитый, его жизни ничего угрожает. Очевидно, что похищение было акцией устрашения, направленной против СМИ Дамаска.

Провинция Хасака

Войска коалиции во главе с США проводят инженерные работы на своей авиабазе на севере Хасаки, сообщает сирийский источник в Twitter (@HarbiehNadie). Стало известно, что коалиция увеличивает протяженность взлетно-посадочной полосы для того, чтобы авиабаза могла принимать более крупные самолеты. Возможно, работы связаны с началом военной операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Хама

Медиаресурс террористов «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщает об обстреле сил САА на севере Хамы, в районе населенного пункта Телль-Хаваш. Медиаисточник боевиков сообщает об убитых и раненых среди правительственных сил в результате обстрела из 120-мм минометов.

1 Организация запрещена на территории РФ.