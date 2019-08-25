Трамп сделал заявление о возможном приглашении Путина на саммит G7

Биарриц (Франция), 25 августа. Президент РФ Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашен на следующую встречу «большой семерки» в качестве гостя, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Заявление Трампа о возможном участии главы в России в форуме «стран западного клуба» распространило агентство Bloomberg.При этом, по данным Reuters, Трамп признался, что не знает, вернется ли Россия в G7, хотя лидеры стран-участниц объединения обсуждали этот вопрос, пишет РИА Новости.

С инициативой вернуть Москву в «семерку» выступил французский президент Эммануэль Макрон. Он предложил пригласить Россию на саммит в 2020 году, Трамп поддержал эту идею. Отметим, что в минувшем году о возможном возвращении России в G7 высказался сам Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия сама не выходила из «большой восьмерки», но не исключил возможного возобновления международной работы в таком формате. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва успешно работает в других форматах: ШОС, БРИКС и G20.