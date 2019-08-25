Сирия новости 25 августа 12.30: ПВО Сирии отразила удар Израиля, курды отходят от границы Турции

Сирия, 25 августа. Сирийские военные отразили удар Израиля, курды отходят от границы Турции, ВКС РФ наносит удары в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отразила ракетный удар со стороны Израиля, наносит удары террористам в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли сирийской армии в Идлибе, арестовали двух активистов СМИ в Идлибе.

Курды: отходят от границы Турции, уничтожили нескольких боевиков ССА в Алеппо.

Израиль: нанес удар по иранским силам в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Вооруженные силы Израиля нанесли в минувшую ночь новый удар по территории Сирии. Сирийские войска ПВО сработали своевременно и отразили значительную часть запущенных ракет. Одновременно несколько ударов были нанесены на территории Ливана.

Агентство Al Jazeera сообщает, что мощные взрывы были слышны в районе сирийской авиабазы «Меззех» к юго-востоку от Дамаска. Основной удар, как сообщает Step News, пришелся по деревне Акраба. Израильское военное ведомство объявило, что удары были нанесены по позициям иранских формирований «Кудс» и силам ливанской «Хезболлы», которые якобы готовили в этом районе удар по Израилю с использованием беспилотников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении повторил заявление ВС Израиля и заявил, что израильская армия будет наносить удары по иранским силам везде, где это будет возможно.

Провинция Алеппо

Курдские источники в Twitter (@RojavaNetwork) сообщают, что отряды курдского ополчения YPG начали покидать свои позиции вдоль сирийско-турецкой границы в рамках первой части плана по созданию турецкой «зоны безопасности» на севере Сирии. Курды в координации с США организованно отходят от границ, их силы будут заменены отрядами «военных советов», создаваемых США и Турцией для управления оккупированной территорией Сирии.

Между тем курдские ополченцы продолжают наносить удары протурецким формированиям «Свободной сирийской армии» на севере провинции Алеппо. Тот же курдский источник сообщает об операции в районе населенного пункта Аль-Хавзан — курдские бойцы пробрались на позиции ССА и внезапным ударом уничтожили нескольких боевиков.

Таким образом, несмотря на достигнутые между США и Турцией договоренности, курдские силы продолжают свою борьбу с турецким присутствием в регионе.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб после вытеснения террористов из Хан-Шейхуна и «латаминского котла» продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами, входящими в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». ВКС РФ оказывают постоянную поддержку САА, нанося удары по скоплениям боевиков вблизи линии фронта.

Сирийские источники в Twitter (@baladinetwork) сообщают, что САА нанесла удары по боевикам, дислоцированным в районе населенных пунктов Джарджаназ и Дейр-Гарби на юге Идлиба.

Авиация наносила удары по скоплениям террористов в районе городов Бдама, сообщает Baladi News, а также Ат-Тах и Маарет ан-Нуман. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о снижении интенсивности ударов по позициям боевиков, упоминая также удары по террористам у Ат-Таманы и Телль-Маниса.

Между тем «силы безопасности» «Тахрир аш-Шам» наращивают давление на СМИ в Идлибе, не допуская критических публикаций после недавних поражений. Агентство Halab Today TV сообщает, что боевики похитили двух медиаактивистов, работавших в местных изданиях — Фатиха Раслана и Мухаммеда Дабуля. Отвечающий за «связи с общественностью» член «Тахрир аш-Шам» по имени Таки ад-Дин Омар подтвердил захват медиаактивистов и заявил, что «в их отношении ведется расследование о соблюдении порядка».

Провинция Ракка

Мощный взрыв прогремел в центральной части сирийского города Ракка, сообщает новостной источник в Twitter (@alfuratagency). На данный момент нет данных о жертвах и пострадавших или об обстоятельствах взрыва.